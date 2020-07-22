Українці назвали найбільш "невдалі" закони нового парламенту

Найгіршими законами "Слуг народу" жителі України вважають закон про ринок землі і закон про легалізацію грального бізнесу

Найгіршими законами "Слуг народу" жителі України вважають закон про ринок землі і закон про легалізацію грального бізнесу

Фото: flickr

Українці масово підтримують введення кримінальної відповідальності за "кнопкодавство" і повернення до Кримінального кодексу статті про покарання за незаконне збагачення.

Про це пише RegioNews, посилаючись на дані соціологічного дослідження групи "РЕЙТИНГ".

У липні 2020 року лише 23% українців підтримують рішення Верховної Ради про введення ринку землі, а 60% виступають проти. Легалізацію грального бізнесу схвалюють 26% респондентів, 61% — проти.

Також 90% українців підтримують повернення до Кримінального кодексу статті про покарання за незаконне збагачення. 89% українців підтримують введення кримінальної відповідальності за "кнопкодавство".

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оцінив роботу парламенту за рік "на четвірку".