В Україні вболівальників почнуть пускати на стадіони

МОЗ у тестовому режимі дозволило заповнити трибуни на 25%

МОЗ у тестовому режимі дозволило заповнити трибуни на 25%

Про це йдеться у листі очільника МОЗ Максима Степанова УАФ, також новину прокоментував керівник УАФ Андрій Павелко в Facebook.

За результатами проведення аналізу епідситуації, протиепідемічних заходів, які запроваджуються в регіонах України, досвіду європейських країн, які розпочали доступ глядачів до перегляду футбольних матчів, МОЗ України вважає за можливе поступове залучення глядачів зокрема на матчі плей-оф УПЛ сезону 2019/20 років 25 та 29 липня у тестовому режимі", - пише Максим Степанов.

Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%. Окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму.

За словами Павелка, у разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні.

Вболівальники повертаються на трибуни стадіонів! Щойно, за підсумками нашої робочої зустрічі, міністр охорони здоров’я... Опубліковано Андрієм Павелком Середа, 22 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.