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22 липня 2020, 18:35 5

В Україні вболівальників почнуть пускати на стадіони

22 липня 2020, 18:35 5
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МОЗ у тестовому режимі дозволило заповнити трибуни на 25%
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Міністерство охорони здоров’я дозволило пускати обмежену кількість глядачів на матчі Прем’єр-ліги України з футболу.

Про це йдеться у листі очільника МОЗ Максима Степанова УАФ, також новину прокоментував керівник УАФ Андрій Павелко в Facebook.

За результатами проведення аналізу епідситуації, протиепідемічних заходів, які запроваджуються в регіонах України, досвіду європейських країн, які розпочали доступ глядачів до перегляду футбольних матчів, МОЗ України вважає за можливе поступове залучення глядачів зокрема на матчі плей-оф УПЛ сезону 2019/20 років 25 та 29 липня у тестовому режимі", - пише Максим Степанов.

Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%. Окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму.

За словами Павелка, у разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні.

Вболівальники повертаються на трибуни стадіонів! Щойно, за підсумками нашої робочої зустрічі, міністр охорони здоров’я...

Опубліковано Андрієм Павелком Середа, 22 липня 2020 р.

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