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22 июля 2020, 18:35 4

В Украине болельщиков начнут пускать на стадионы

22 июля 2020, 18:35 4
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Минздрав в тестовом режиме позволил заполнить трибуны на 25%
Минздрав в тестовом режиме позволил заполнить трибуны на 25%
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Министерство здравоохранения разрешило пускать ограниченное количество зрителей на матчи Премьер-лиги Украины по футболу.

Об этом говорится в письме главы Минздрава Максима Степанова УАФ, также новость прокомментировал руководитель УАФ Андрей Павелко в Facebook.

По результатам проведения анализа эпидситуации, противоэпидемических мероприятий, которые внедряются в регионах Украины, опыта европейских стран, которые начали доступ зрителей к просмотру футбольных матчей, Минздрав Украины считает возможным постепенное вовлечение зрителей в частности на матчи плей-офф УПЛ сезона 2019/20 лет 25 и 29 июля в тестовом режиме", - пишет Максим Степанов.

Трибуны стадионов, где пройдут матчи, будет возможность заполнить на 25%. Помимо соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и других требований карантинного режима.

По словам Павелко, в случае положительного опыта проведения этих матчей и при благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе.

Болельщики возвращаются на трибуны стадионов! Только, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения...

Опубликовано Андреем Павелко Среда, 22 июля 2020 г.

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