В Украине болельщиков начнут пускать на стадионы

Минздрав в тестовом режиме позволил заполнить трибуны на 25%

Минздрав в тестовом режиме позволил заполнить трибуны на 25%

Об этом говорится в письме главы Минздрава Максима Степанова УАФ, также новость прокомментировал руководитель УАФ Андрей Павелко в Facebook.

По результатам проведения анализа эпидситуации, противоэпидемических мероприятий, которые внедряются в регионах Украины, опыта европейских стран, которые начали доступ зрителей к просмотру футбольных матчей, Минздрав Украины считает возможным постепенное вовлечение зрителей в частности на матчи плей-офф УПЛ сезона 2019/20 лет 25 и 29 июля в тестовом режиме", - пишет Максим Степанов.

Трибуны стадионов, где пройдут матчи, будет возможность заполнить на 25%. Помимо соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и других требований карантинного режима.

По словам Павелко, в случае положительного опыта проведения этих матчей и при благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе.

Болельщики возвращаются на трибуны стадионов! Только, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения... Опубликовано Андреем Павелко Среда, 22 июля 2020 г.

Напомним, сегодня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.