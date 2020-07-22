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Доба в ООС: через обстріли загинув український військовий, ще один отримав поранення
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22 липня 2020, 08:19 2

Доба в ООС: через обстріли загинув український військовий, ще один отримав поранення

22 липня 2020, 08:19 2
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Бойовики стріляли з заборонених озброєнь
Бойовики стріляли з заборонених озброєнь
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування бойовиків 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, а ще один отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями озброєнь: 120 і 82 мм мінометів, а також гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли велися неподалік від Новотошківського, Кримського і Хутора Вільного. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти стріляли по захисникам Гнутово, Павлополя, Лебединського та Водяного.

Військовослужбовці Об'єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли і продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Наші воїни і надалі завжди готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків", - відзначили в штабі ООС.

З початку поточної доби збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню. Стріляли біля Майорська, Мар'їнки та Лебединського. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських вояків немає.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині зафіксували 17 обстрілів, загинув український військовий.

ООС Донбас ОРДЛО бойовики поранення обстріли
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