На Луганщині відкрили КПВВ "Мілове" для пішохідного перетину - Держприкордонслужба

Залишаються закритими пункти пропуску "Танюшівка", "Просяне" та "Сиротине"

Залишаються закритими пункти пропуску "Танюшівка", "Просяне" та "Сиротине"

Фото: mvs.gov.ua

У Луганській області в автомобільному міждержавному пункті пропуску "Мілове" дозволили перетинати кордон з Російською Федерацією пішки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Мілове" - єдиний в Луганській області пункт пропуску, де можна перетнути кордон з Росією", - зазначили у прикордонній службі.

В межах Луганщині залишаються закритими міжнародні автомобільні пункти пропуску "Танюшівка", "Просяне", місцевий пішохідні "Мілове" та "Сиротине".

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада "ДНР" підтвердила "офіційно" що 13 липня КПВВ "Оленівка" на лінії розмежування буде здійснювати пропуск громадян на в'їзд і виїзд.