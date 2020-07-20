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20 липня 2020, 08:46 7

Під багатоповерхівкою в Києві сталася бійка зі стріляниною

20 липня 2020, 08:46 7
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Постраждали іноземні студенти
Постраждали іноземні студенти
Фото: з відкритих джерел
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У житлового будинку в Києві на проспекті Гонгадзе, 32 сталася бійка зі стріляниною, в результаті чого постраждали три студента з Конго.

Як передає RegioNews, про це повідомив "Київ Оперативний".

За словами постраждалих, конфлікт спровокувала компанія з 5 чоловік, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. Студенти відзначають, що вони прийшли до них з криками "чорні, що ви тут робите?", витягли їх з таксі і почали бити. Потім хтось почав стріляти в повітря, в результаті чого місцеві жителі викликали поліцію.

Поліція, у свою чергу, змогла знайти нападників неподалік у лісі - вони дуже голосно і бурхливо обговорювали те як "покарали приїжджих" і як розбили скло.

Підозрюваних затримали, за їх версією вони "ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили таким чином вирішив познайомитися з ними".

Нагадаємо, раніше в Харківському клубі відбулася перестрілка, в результаті чого було поранено двох людей.

стрілянина Київ поліція бійка хуліганство
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