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14 липня 2020, 16:57 4

Львівська облрада протестуватиме проти мовного закону Бужанського

14 липня 2020, 16:57 4
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Проти закону виступило Міністерство освіти і науки, а також гуманітарний комітет Верховної Ради і освітянська спільнота
Проти закону виступило Міністерство освіти і науки, а також гуманітарний комітет Верховної Ради і освітянська спільнота
Фото: Радіо Свобода
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У п’ятницю, 17 липня, Львівська облрада проведе виїзну позачергову сесію під стінами Верховної Ради у Києві. Саме у цей день у парламенті планується розгляд скандального мовного законопроекту авторства нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського, який має на меті скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської облради Олександр Ганущин, повідомляє RegioNews.

Чому ми саме в цей день маємо бути біля Верховної Ради України? Бо 17.07.2020 на вимогу партії "Слуг народу" у парламенті розглядатиметься антиукраїнський законопроект № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державною мовою в закладах освіти", – розповів Олександр Ганущин.

Він закликав колег з інших обласних рад ініціювати проведення аналогічних позачергових сесій з цього приводу.

17 липня – позачергова сесія Львівська обласна рада під стінами парламенту у Києві. Чому ми саме в цей день маємо бути...

Опубліковано Олександром Ганущиним Вівторок, 14 липня 2020 р.

Міський голова Львова Андрій Садовий, коментуючи згаданий законопроект, закликав політичних діячів "відмовитись від звички змінювати закони під себе і свої популістичні забаганки".

З вересня навчання у всіх українських школах має проводитись виключно державною мовою. Я сподіваюсь, що більшість у Верховній Раді це розуміють і нам не прийдеться їхати до Києва, щоб особисто пояснювати такі елементарні, але важливі речі", – зазначив мер у своєму дописі в соцмережі.

Нашим політичним діячам треба відмовитись від звички змінювати закони під себе і свої популістичні забаганки. Єдиною...

Опубліковано Андрій Садовий Понеділок, 13 липня 2020 р.

Довідка: Законопроект № 2362, авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського зареєстрований у Верховній Раді ще у жовтні 2019 року, однак на розгляд виноситься зараз. Він передбачає зміни в закони про мову та про освіту щодо скасування переходу з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською. Такий перехід пропонується відтермінувати на 2023 рік.

Львів закон Верховна Рада протести облрада Львівщина українська мова
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