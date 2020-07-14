Від початку доби на Донбасі зафіксовано три обстріли

Втрат серед українських військових немає

Втрат серед українських військових немає

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку та вдень відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки.

Поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 14 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 14 липня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі загинули троє українських військових.