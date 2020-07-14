Від початку доби на Донбасі зафіксовано три обстріли
Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає
14 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.
Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку та вдень відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки.
Поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 14 липня 2020 року #ООС...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 14 липня 2020 р.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі загинули троє українських військових.
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