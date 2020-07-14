За час окупації в Криму безвісті пропали 45 осіб

Доля 15 з них досі невідома

Доля 15 з них досі невідома

Фото: з відкритих джерел

За шість років російської окупації Криму на території півострова пропали безвісти 45 осіб, доля 15 з них до цих пір невідома.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба представництва президента в АР Крим.

"Насильницькі зникнення - це один з обтяжливих злочинів, які здійснює окупант, створюючи атмосферу страху, залякуючи родичів і друзів зниклого. Такі злочини Росія скоює і на своїх територіях, коли тисячі людей у Чечні стали жертвами насильницьких зникнень, і на окупованих нею територіях", - зазначила заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Наголошується, що Кабмін формує Комісію з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. З початком роботи Комісії представництво президента планує піднімати питання насильницьких зникнень, що здійснюються в період окупації на території АР Крим та міста Севастополя, та перебуває на постійному зв'язку з прокуратурою Автономної Республіки Крим щодо кожного випадку зникнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо кількість російських військових і техніки в окупованому Криму.