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14 липня 2020, 09:11 1

За час окупації в Криму безвісті пропали 45 осіб

14 липня 2020, 09:11 1
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Доля 15 з них досі невідома
Доля 15 з них досі невідома
Фото: з відкритих джерел
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За шість років російської окупації Криму на території півострова пропали безвісти 45 осіб, доля 15 з них до цих пір невідома.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба представництва президента в АР Крим.

"Насильницькі зникнення - це один з обтяжливих злочинів, які здійснює окупант, створюючи атмосферу страху, залякуючи родичів і друзів зниклого. Такі злочини Росія скоює і на своїх територіях, коли тисячі людей у Чечні стали жертвами насильницьких зникнень, і на окупованих нею територіях", - зазначила заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Наголошується, що Кабмін формує Комісію з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. З початком роботи Комісії представництво президента планує піднімати питання насильницьких зникнень, що здійснюються в період окупації на території АР Крим та міста Севастополя, та перебуває на постійному зв'язку з прокуратурою Автономної Республіки Крим щодо кожного випадку зникнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо кількість російських військових і техніки в окупованому Криму.

РФ насильство Крим бойовики окупанти люди
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