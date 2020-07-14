От начала суток на Донбассе зафиксировано три обстрела

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", противник на рассвете и днем открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Вблизи Гнутового враг совершил обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 14 июля 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 14 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погибли трое украинских военных.