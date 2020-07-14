От начала суток на Донбассе зафиксировано три обстрела
Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет
14 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", противник на рассвете и днем открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.
Вблизи Гнутового враг совершил обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 14 июля 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 14 июля 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погибли трое украинских военных.
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