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14 липня 2020, 15:41

Бойовики "ЛНР" призупиняють пропуск громадян через КПВВ "Станиця Луганська"

14 липня 2020, 15:41
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Під час зупинки пропуску буде проходити гуманітарний вантаж
Під час зупинки пропуску буде проходити гуманітарний вантаж
Фото: з відкритих джерел
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Блокпост бойовиків в районі переходу через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській 15 липня припинить пропуск людей з 17:00 до 19:00 у зв'язку з доставкою на окуповану територію Луганської області гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Донбас.

В "ЛНР" закликали всіх, хто планував перехід через лінію зіткнення в цей період, скорегувати час перетину пункту пропуску.

Раніше повідомлялось, що за шість років російської окупації Криму на території півострова пропали безвісти 45 осіб, доля 15 з них до цих пір невідома.

ЛНР Донбас бойовики кордон КПВВ Луганська область
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