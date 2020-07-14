Бойовики "ЛНР" призупиняють пропуск громадян через КПВВ "Станиця Луганська"

Під час зупинки пропуску буде проходити гуманітарний вантаж

Під час зупинки пропуску буде проходити гуманітарний вантаж

Фото: з відкритих джерел

Блокпост бойовиків в районі переходу через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській 15 липня припинить пропуск людей з 17:00 до 19:00 у зв'язку з доставкою на окуповану територію Луганської області гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Донбас.

В "ЛНР" закликали всіх, хто планував перехід через лінію зіткнення в цей період, скорегувати час перетину пункту пропуску.

Раніше повідомлялось, що за шість років російської окупації Криму на території півострова пропали безвісти 45 осіб, доля 15 з них до цих пір невідома.