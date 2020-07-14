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Загострення на Донбасі: загинули троє українських військових
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14 липня 2020, 08:19 3

Загострення на Донбасі: загинули троє українських військових

14 липня 2020, 08:19 3
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Ще двоє отримали поранення
Ще двоє отримали поранення
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби окупанти 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинули троє українських військовослужбовців, один був поранений, а ще один отримав бойове травмування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики вели обстріл поблизу Сартани, Водяного, Авдіївки, Харчовика, Кам'янки, Славного, Первомайського, а також неподалік Луганського, Кримського, Оріхово та поруч з Хутором Вольним і Майорським.

Збройні формування використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 і 82 калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню неподалік Авдіївки. Втрат за поточну добу серед українських захисників немає.

Нагадаємо, добою раніше відбулося чергове загострення на Донбасі: 16 обстрілів за добу, шестеро поранених.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли поранення
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