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14 липня 2020, 13:14 3

Прибуття хасидів в Умань на святкування Рош Ха-Шана в цьому році неможливо - МЗС

14 липня 2020, 13:14 3
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Ізраїль знаходиться в "червоній зоні" за показниками захворюваності на COVID-19
Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві закордонних справ України вирішили, що приїзд десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош Ха-Шана в традиційному форматі в поточному році є неможливим.

Про це йдеться в документі, який оприлюднив мер Умані Олександр Цебрій, передає RegioNews.

Згідно з документом, таке рішення прийнято з огляду поточної епідемічної ситуації в Ізраїлі, який знаходиться в "червоній зоні" за показниками захворюваності коронавірусної інфекції, а також заборони на проведення масових заходів в Україні.

"При цьому простежуються спроби політизувати питання паломництва хасидів в Умані в цьому році, зокрема, карантинні обмеження і заборони підносяться деякими організаціями як приклад "антисемітизму" деяких представників української сторони і т. д. Відповідно, існує нагальна потреба вироблення узгодженої державної позиції та відповідного рішення про організацію святкування Рош Ха-Шана іудейською громадою в цьому році", - йдеться в повідомленні.

Тому висловлюється прохання виробити узгоджену державну позицію і доручити Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання про посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів.

Нагадаємо, Рош Ха-Шана - свято початку нового року для всіх, хто сповідує іудаїзм. Рош Ха-Шана зазвичай припадає на кінець вересня - початок жовтня. В цьому році святкування іудейського Нового року Рош Ха-Шана пройде з 18 по 20 вересня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на наступному тижні планує розглянути необхідність продовження адаптивного карантину в регіонах.

карантин свято МЗС Ізраїль Умань
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