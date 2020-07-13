Вибух будинку на Позняках: постраждалі отримали компенсації
Кошти спрямують на ремонт та облаштування нового житла постраждалих
Кошти спрямують на ремонт та облаштування нового житла постраждалих
Більшість постраждалих мешканців будинку на Позняках у Києві, де нещодавно стався вибух побутового газу, отримали грошові компенсації.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, ще кілька сімей, які повинні отримати виплати, зараз оформлюють всі необхідні документи.
Місто надало людям від 50 до 100 тисяч грн. Також Київрада ухвалила рішення про виділення 20 млн грн на ремонти та облаштування нового житла", - сказав Кличко.
Він додав, що ці кошти постраждалі мешканці отримають найближчим часом.
Нагадаємо, 7 липня Київрада виділила для постраждалих 20 мільйонів.
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