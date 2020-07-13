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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 14:33 6

Взрыв дома на Позняках: пострадавшие получили компенсации

13 июля 2020, 14:33 6
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Средства пойдут на ремонт и обустройство нового жилья пострадавших
Средства пойдут на ремонт и обустройство нового жилья пострадавших
Фото: ГСЧС
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Большинство пострадавших жителей дома на Позняках в Киеве, где недавно произошел взрыв бытового газа, получили денежные компенсации.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, еще несколько семей, которые должны получить выплаты, сейчас оформляют все необходимые документы.

Город предоставил людям от 50 до 100 тысяч грн. Также Киевсовет принял решение о выделении 20 млн грн на ремонт и обустройство нового жилья", - сказал Кличко.

Он добавил, что эти средства пострадавшие жители получат в ближайшее время.

Напомним, 7 июля Киевсовет выделил для пострадавших 20 миллионов.

В Киеве на карантин закрыли общежитие Киевского национального университета технологий и дизайна.

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