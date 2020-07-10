Зведення ООС: дев`ять обстрілів, троє поранених

Ворог знову активно застосовував заборонену Мінськими домовленостями зброю

Ворог знову активно застосовував заборонену Мінськими домовленостями зброю

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував міномети калібру 120 мм на підступах до Причепилівки.

З мінометів такого ж калібру, а також з гранатометів різних систем загарбники відкривали вогонь неподалік Хутору Вільний та Оріхового.

Крім того, впродовж дня, окупанти обстріляли наші опорні пункти біля Новотошківського та Новолуганського з 82-х мм мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" факти ворожої збройної агресії зафіксовано у передмісті Авдіївки. На цій ділянці лінії фронту противник два рази вів вогонь задіявши автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Також з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Невельського.

За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу.

Втрати загарбників уточнюються.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 10 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби бойовики сім разів порушили режим "тиші", втрат серед українських військових не було.