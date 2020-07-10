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Доба на Донбасі: бойовики сім разів порушили режим "тиші", втрат серед українських військових немає
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10 липня 2020, 08:19 1

Доба на Донбасі: бойовики сім разів порушили режим "тиші", втрат серед українських військових немає

10 липня 2020, 08:19 1
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З початку поточної доби стріляли лише один раз
З початку поточної доби стріляли лише один раз
З відкритих джерел
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Протягом попередньої доби окупаційні війська РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики використовували артилерійські системи калібру 122 мм та 82 мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу Мар'їнки і Причепиловки. За наявною інформацією втрат серед українських військовослужбовців немає.

З початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм у Причепиловки.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - відзначили в штабі.

Нагадаємо, добою раніше в ООС поранили трьох українських військових, один загинув.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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