Доба на Донбасі: бойовики сім разів порушили режим "тиші", втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби стріляли лише один раз

З початку поточної доби стріляли лише один раз

З відкритих джерел

Протягом попередньої доби окупаційні війська РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики використовували артилерійські системи калібру 122 мм та 82 мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу Мар'їнки і Причепиловки. За наявною інформацією втрат серед українських військовослужбовців немає.

З початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм у Причепиловки.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - відзначили в штабі.

Нагадаємо, добою раніше в ООС поранили трьох українських військових, один загинув.