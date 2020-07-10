Зеленський доручив Степанову навести лад з лікуванням ветеранів АТО/ООС
Президент України Володимир Зеленський дав завдання міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову навести лад із лікуванням ветеранів Антитерористичної операції (АТО) та Операції об'єднаних сил (ООС).
Про це інформує пресслужба президента, передає RegioNews.
Голова держави розповів, що отримує багато скарг від ветеранів під час поїздок у регіони. Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування, невиконання пільгових програм або навіть відсутність реабілітації.
Треба навести лад з військовими госпіталями та програмами медичної допомоги для наших ветеранів", - зазначив президент.
За його словами, можна створити нові програми медичної допомоги для військових.
Розберіться з функціонуванням програм, що вже існують. За потреби – створіть нову допомогу. Результати не забаряться, я впевнений", - підкреслив Зеленський.
Раніше повідомлялось, що в Україні зафіксовано 52 043 випадків зараження коронавірусом, за добу заразилися 819 осіб. В країні новий рекорд по COVID-19, за добу одужали 1 016 пацієнтів.