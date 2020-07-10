Зеленський доручив Степанову навести лад з лікуванням ветеранів АТО/ООС

Військові скаржаться, що в Україні не працюють пільгові програми та відсутня реабілітація

Військові скаржаться, що в Україні не працюють пільгові програми та відсутня реабілітація

Фото: president.gov.ua

Про це інформує пресслужба президента, передає RegioNews.

Голова держави розповів, що отримує багато скарг від ветеранів під час поїздок у регіони. Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування, невиконання пільгових програм або навіть відсутність реабілітації.

Треба навести лад з військовими госпіталями та програмами медичної допомоги для наших ветеранів", - зазначив президент.

За його словами, можна створити нові програми медичної допомоги для військових.

Розберіться з функціонуванням програм, що вже існують. За потреби – створіть нову допомогу. Результати не забаряться, я впевнений", - підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що в Україні зафіксовано 52 043 випадків зараження коронавірусом, за добу заразилися 819 осіб. В країні новий рекорд по COVID-19, за добу одужали 1 016 пацієнтів.