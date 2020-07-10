Стала відома кількість російських військових та техніки в окупованому Криму

На півострові знаходиться 32,5 тисячі російських військовослужбовців

На півострові знаходиться 32,5 тисячі російських військовослужбовців

Фото: з відкритих джерел

На території окупованого Росією Криму знаходиться 32 500 російських військовослужбовців, із них 11,5 тисяч - сухопутне угруповання.

Як передає RegioNews, про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі "Право на владу".

"Так, ці відомості відповідають дійсності. Хочу додати, що саме сухопутні угруповання становлять 11,5 тисяч осіб. Йдеться про весь склад на тимчасово окупованій території, туди входять і російські Військово-морські сили, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутне угруповання складається з двох бригад і одного батальйону", - сказав він.

Крім цього, на території півострова знаходяться 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольота, 63 літаки і 684 одиниці військової техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що населення Криму на 100% забезпечено водою. Брак води відчувають тільки підприємства промисловості.