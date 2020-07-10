Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых

Враг снова активно применял запрещенное Минскими договоренностями оружие

Враг снова активно применял запрещенное Минскими договоренностями оружие

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил минометы калибра 120 мм на подступах к Причепиловке.

Из минометов такого же калибра, а также из гранатометов различных систем захватчики открывали огонь неподалеку Хутора Свободный и Орехового.

Кроме того, в течение дня оккупанты обстреляли наши опорные пункты возле Новотошковского и Новолуганского из 82-х мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" факты вражеской вооруженной агрессии зафиксировано в пригороде Авдеевки. На этом участке линии фронта противник два раза вел огонь задействовав автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников недалеко от Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Невельского.

За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили неотложную помощь.

Потери захватчиков уточняются.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 10 июля 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 10 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных не было.