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10 июля 2020, 18:02 1

Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых

10 июля 2020, 18:02 1
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10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил минометы калибра 120 мм на подступах к Причепиловке.

Из минометов такого же калибра, а также из гранатометов различных систем захватчики открывали огонь неподалеку Хутора Свободный и Орехового.

Кроме того, в течение дня оккупанты обстреляли наши опорные пункты возле Новотошковского и Новолуганского из 82-х мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" факты вражеской вооруженной агрессии зафиксировано в пригороде Авдеевки. На этом участке линии фронта противник два раза вел огонь задействовав автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников недалеко от Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Невельского.

За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили неотложную помощь.

Потери захватчиков уточняются.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 10 июля 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 10 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных не было.

Донбасс ООС РФ война обстрел военные ранение
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