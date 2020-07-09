Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 810 нових випадків

За останню добу померла 21 людина, всього внаслідок хвороби померли 1327 осіб

За останню добу померла 21 людина, всього внаслідок хвороби померли 1327 осіб

pixabay.com

За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 51 224 випадки коронавірусу, за останню добу виявили 810 нових інфікованих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. За останню добу найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстрована у Львівській області - 119, Рівненській області - 76, Закарпатській області - 89 і в місті Києві - 93", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Ситуація в регіонах виглядає наступним чином: Вінницька область — 2021 випадок;

Волинська область — 2875 випадків;

Дніпропетровська область — 1130 випадків;

Донецька область — 749 випадків;

Житомирська область — 1500 випадків;

Закарпатська область — 3622 випадки;

Запорізька область — 605 випадків;

Івано-Франківська область — 2857 випадків;

Кіровоградська область — 669 випадків;

м. Київ — 5872 випадки;

Київська область — 2895 випадків;

Львівська область — 6681 випадок;

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 465 випадків;

Одеська область — 2052 випадки;

Полтавська область — 327 випадків;

Рівненська область — 4380 випадків;

Сумська область — 328 випадків;

Тернопільська область — 2153 випадки;

Харківська область — 2521 випадок;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 865 випадків;

Чернівецька область — 5074 випадки;

Черкаська область — 707 випадків;

Чернігівська область — 585 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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