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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 14:52 4

У Харківській області виявили більш заразний різновид коронавірусу

09 липня 2020, 14:52 4
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В області фіксують зростання кількості важких форм пневмонії
Фото: flickr
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У північних районах Харківської області епідеміологи виявили дещо інший різновид коронавірусу COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповіла епідеміолог Ганна Сухорукова, передає RegioNews.

За її словами, хворі новим різновидом вірусу упродовж тривалішого часу можуть заражати інших людей, його поширення фіксують у північній частині Харківського та Вовчанському районі.

Ми бачимо, що є різні форми. Можливо, це циркуляція різних модифікацій вірусу, бо на окремих територіях дуже багато не лише хворих, а й людей, які виділяють вірус тривалий час", - сказала Сухорукова.

Вона додала, що в інших районах області хворі частіше мають негативний результат при повторному тестуванні. Однак, на її думку, зараз рано говорити про походження цього вірусу, тому що це лише попередні дані досліджень.

За словами Сухорукової, найбільш неблагополучною територією у регіоні є Харків, також фахівці лабцентру фіксують зростання кількості тяжких форм пневмонії.

Вона також зазначила, що за смертністю від COVID-19 Харківська область посідає друге місце в Україні.

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коронавірус COVID-19 лікарі епідемія Харківська область
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