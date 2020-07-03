09:44  03 июля
Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 900 новых случаев
20:15  02 июля
В КГГА подрались депутат Киевсовета и заместитель главного архитектора Киева
08:19  03 июля
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
03 июля 2020, 09:31 3

Президент отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

03 июля 2020, 09:31 3
Читайте також українською мовою
Закон об введении уголовной ответственности был подписан еще в 2018 году
Закон об введении уголовной ответственности был подписан еще в 2018 году
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется уголовная ответственность за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию на портале Верховной Рады.

Речь идет об законопроекте №3314 - он был поддержан народными депутатами еще 17 июня.

Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен с января 2020 года. Однако позже нардепы решили отсрочить действие закона до 1 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля за вождение в нетрезвом состоянии в Украине предусмотрена уголовная ответственность, также выросли штрафы за это преступление.

закон дороги авто штраф законопроект
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Все блоги »