Президент отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
Закон об введении уголовной ответственности был подписан еще в 2018 году
Закон об введении уголовной ответственности был подписан еще в 2018 году
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется уголовная ответственность за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию на портале Верховной Рады.
Речь идет об законопроекте №3314 - он был поддержан народными депутатами еще 17 июня.
Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен с января 2020 года. Однако позже нардепы решили отсрочить действие закона до 1 июля.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля за вождение в нетрезвом состоянии в Украине предусмотрена уголовная ответственность, также выросли штрафы за это преступление.
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