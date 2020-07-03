Президент отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

Закон об введении уголовной ответственности был подписан еще в 2018 году

Закон об введении уголовной ответственности был подписан еще в 2018 году

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию на портале Верховной Рады.

Речь идет об законопроекте №3314 - он был поддержан народными депутатами еще 17 июня.

Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен с января 2020 года. Однако позже нардепы решили отсрочить действие закона до 1 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля за вождение в нетрезвом состоянии в Украине предусмотрена уголовная ответственность, также выросли штрафы за это преступление.