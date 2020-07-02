Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу різко зросла

За минулу добу заразилися 889 осіб

За минулу добу заразилися 889 осіб

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Станом на ранок 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, внаслідок хвороби всього померло 1185 осіб, з них 12 - за останню добу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (152), у Рівненській (95), Закарпатській (85) та Волинській (81) областях, у м. Києві (104).

Жодного нового хворого не зафіксували в Черкаській та Миколаївській областях.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1895 випадків;

Волинська область — 2508 випадків;

Дніпропетровська область — 1095 випадків;

Донецька область — 562 випадки;

Житомирська область — 1421 випадок;

Закарпатська область — 3046 випадкіів;

Запорізька область — 577 випадків;

Івано-Франківська область — 2489 випадків;

Кіровоградська область — 650 випадків;

м. Київ — 5242 випадки;

Київська область — 2655 випадків;

Львівська область — 5730 випадків;

Луганська область — 83 випадки;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1736 випадків;

Полтавська область — 320 випадків;

Рівненська область — 3877 випадків;

Сумська область — 302 випадки;

Тернопільська область — 1958 випадків;

Харківська область — 2207 випадків;

Херсонська область — 194 випадки;

Хмельницька область — 808 випадків;

Чернівецька область — 4894 випадки;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 547 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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