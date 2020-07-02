Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу різко зросла
За минулу добу заразилися 889 осіб
За минулу добу заразилися 889 осіб
Станом на ранок 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, внаслідок хвороби всього померло 1185 осіб, з них 12 - за останню добу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (152), у Рівненській (95), Закарпатській (85) та Волинській (81) областях, у м. Києві (104).
Жодного нового хворого не зафіксували в Черкаській та Миколаївській областях.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1895 випадків;
- Волинська область — 2508 випадків;
- Дніпропетровська область — 1095 випадків;
- Донецька область — 562 випадки;
- Житомирська область — 1421 випадок;
- Закарпатська область — 3046 випадкіів;
- Запорізька область — 577 випадків;
- Івано-Франківська область — 2489 випадків;
- Кіровоградська область — 650 випадків;
- м. Київ — 5242 випадки;
- Київська область — 2655 випадків;
- Львівська область — 5730 випадків;
- Луганська область — 83 випадки;
- Миколаївська область — 447 випадків;
- Одеська область — 1736 випадків;
- Полтавська область — 320 випадків;
- Рівненська область — 3877 випадків;
- Сумська область — 302 випадки;
- Тернопільська область — 1958 випадків;
- Харківська область — 2207 випадків;
- Херсонська область — 194 випадки;
- Хмельницька область — 808 випадків;
- Чернівецька область — 4894 випадки;
- Черкаська область — 645 випадків;
- Чернігівська область — 547 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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