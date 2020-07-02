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Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу різко зросла
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02 липня 2020, 09:44 15

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу різко зросла

02 липня 2020, 09:44 15
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За минулу добу заразилися 889 осіб
За минулу добу заразилися 889 осіб
pixabay.com
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Станом на ранок 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, внаслідок хвороби всього померло 1185 осіб, з них 12 - за останню добу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (152), у Рівненській (95), Закарпатській (85) та Волинській (81) областях, у м. Києві (104).

Жодного нового хворого не зафіксували в Черкаській та Миколаївській областях.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 1895 випадків;
  • Волинська область — 2508 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1095 випадків;
  • Донецька область — 562 випадки;
  • Житомирська область — 1421 випадок;
  • Закарпатська область — 3046 випадкіів;
  • Запорізька область — 577 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2489 випадків;
  • Кіровоградська область — 650 випадків;
  • м. Київ — 5242 випадки;
  • Київська область — 2655 випадків;
  • Львівська область — 5730 випадків;
  • Луганська область — 83 випадки;
  • Миколаївська область — 447 випадків;
  • Одеська область — 1736 випадків;
  • Полтавська область — 320 випадків;
  • Рівненська область — 3877 випадків;
  • Сумська область — 302 випадки;
  • Тернопільська область — 1958 випадків;
  • Харківська область — 2207 випадків;
  • Херсонська область — 194 випадки;
  • Хмельницька область — 808 випадків;
  • Чернівецька область — 4894 випадки;
  • Черкаська область — 645 випадків;
  • Чернігівська область — 547 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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