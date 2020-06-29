На Прикарпатті знайшли тіло водія, авто якого впало в річку у перші дні повені
Пошуки загиблого не припинялися всі сім днів
Пошуки загиблого не припинялися всі сім днів
В Івано-Франківській області рятувальники знайшли тіло чоловіка, автомобіль якого під час повені впав у річку Білий Черемош.
Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає RegioNews.
Відомо, що тіло знайшли в сусідньому районі місцеві жителі на березі річки Черемош в селі Рибне Косівського району.
В ніч на 22 червня автомобіль Opel Frontera впав у річку Білий Черемош в селі Яблуниця Верховинського району. В автівці було двоє людей, того ж дня було знайдене тіло жінки-пасажира.
Тіло водія із затонулого авто шукали упродовж восьми днів.
Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.
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