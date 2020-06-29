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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 17:54 5

На Прикарпатті знайшли тіло водія, авто якого впало в річку у перші дні повені

29 червня 2020, 17:54 5
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Фото: Facebook
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В Івано-Франківській області рятувальники знайшли тіло чоловіка, автомобіль якого під час повені впав у річку Білий Черемош.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає RegioNews.

Відомо, що тіло знайшли в сусідньому районі місцеві жителі на березі річки Черемош в селі Рибне Косівського району.

В ніч на 22 червня автомобіль Opel Frontera впав у річку Білий Черемош в селі Яблуниця Верховинського району. В автівці було двоє людей, того ж дня було знайдене тіло жінки-пасажира.

Тіло водія із затонулого авто шукали упродовж восьми днів.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.

Євросоюз надав Україні допомогу для боротьби з наслідками повені.

Івано-Франківськ Повінь рятувальники ДСНС Тіло
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