На Прикарпатті знайшли тіло водія, авто якого впало в річку у перші дні повені

Пошуки загиблого не припинялися всі сім днів

Пошуки загиблого не припинялися всі сім днів

Фото: Facebook

В Івано-Франківській області рятувальники знайшли тіло чоловіка, автомобіль якого під час повені впав у річку Білий Черемош.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає RegioNews.

Відомо, що тіло знайшли в сусідньому районі місцеві жителі на березі річки Черемош в селі Рибне Косівського району.

В ніч на 22 червня автомобіль Opel Frontera впав у річку Білий Черемош в селі Яблуниця Верховинського району. В автівці було двоє людей, того ж дня було знайдене тіло жінки-пасажира.

Тіло водія із затонулого авто шукали упродовж восьми днів.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.