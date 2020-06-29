10:31  29 июня
Количество больных COVID-19 снизилось, зафиксировано 646 новых случаев
15:56  29 июня
Евросоюз предоставил Украине помощь для борьбы с последствиями наводнения
12:06  29 июня
Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 17:54 6

На Прикарпатье нашли тело водителя, автомобиль которого упал в реку в первые дни наводнения

29 июня 2020, 17:54 6
Читайте також українською мовою
Поиски погибшего не прекращались все семь дней
Поиски погибшего не прекращались все семь дней
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области спасатели нашли тело мужчины, автомобиль которого во время наводнения упал в реку Белый Черемош.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает RegioNews.

Известно, что тело нашли в соседнем районе местные жители на берегу реки Черемош в селе Рыбное Косовского района.

В ночь на 22 июня автомобиль Opel Frontera упал в реку Белый Черемош в селе Яблуница Верховинского района. В машине было два человека, в тот же день было найдено тело женщины-пассажира.

Тело водителя затонувшего авто искали в течение восьми дней.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.

Евросоюз предоставил Украине помощь для борьбы с последствиями наводнения.

Ивано-Франковск Наводнение спасатели ГСЧС Тело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ГСЧС предупреждает о новом повышении воды в реках Западной Украины
29 июня 2020, 17:05
Евросоюз предоставил Украине помощь для борьбы с последствиями наводнения
29 июня 2020, 15:56
На Львовщине ливень подтопил четыре санатория и разрушил дорогу
29 июня 2020, 14:47
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »