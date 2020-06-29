На Прикарпатье нашли тело водителя, автомобиль которого упал в реку в первые дни наводнения
Поиски погибшего не прекращались все семь дней
Поиски погибшего не прекращались все семь дней
В Ивано-Франковской области спасатели нашли тело мужчины, автомобиль которого во время наводнения упал в реку Белый Черемош.
Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает RegioNews.
Известно, что тело нашли в соседнем районе местные жители на берегу реки Черемош в селе Рыбное Косовского района.
В ночь на 22 июня автомобиль Opel Frontera упал в реку Белый Черемош в селе Яблуница Верховинского района. В машине было два человека, в тот же день было найдено тело женщины-пассажира.
Тело водителя затонувшего авто искали в течение восьми дней.
Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.
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