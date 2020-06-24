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24 червня 2020, 10:41 23

Негода на заході України: Шмигаль вилетів на Прикарпаття для боротьби з паводками

24 червня 2020, 10:41 23
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Підтоплено близько 200 населених пунктів
Підтоплено близько 200 населених пунктів
Фото: Facebook
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів на Прикарпаття для координації дій органів влади через паводки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook прем'єр-міністра.

Жахливі повені на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю до Івано-Франківської області, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади в подоланні наслідків негоди", - написав Шмигаль.

Відомо, що до Івано-Франківська разом із прем'єр-міністром вилетіли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін.

Глава МВС зазначив, що в регіонах залучено понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців, зокрема для проведення моніторингу - 110 гвардійців гірсько-патрульної роботи.

З регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих областей направлено 150 військових Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ", - зазначив Арсен Аваков.

Оперативний штаб працює у цілодобовому режимі, поліцейські та гвардійці охороняють будинки громадян, аби уникнути мародерства.

О 14:00 буде проведено засідання комісії ТЕБ і НС, де розглянемо питання виділення коштів для подолання наслідків стихії.

Денис Шмигаль опублікував фотографії та відео того, як виглядає територія, яка постраждала від негоди.

Нагадаємо, Денис Шмигаль доручив розробити невідкладні заходи для ліквідації наслідків негоди на заході України.

негода Україна Арсен Аваков Деніс Шмигаль Повінь
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