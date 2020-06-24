Негода на заході України: Шмигаль вилетів на Прикарпаття для боротьби з паводками

Підтоплено близько 200 населених пунктів

Підтоплено близько 200 населених пунктів

Фото: Facebook

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів на Прикарпаття для координації дій органів влади через паводки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook прем'єр-міністра.

Жахливі повені на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю до Івано-Франківської області, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади в подоланні наслідків негоди", - написав Шмигаль.

Відомо, що до Івано-Франківська разом із прем'єр-міністром вилетіли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін.

Глава МВС зазначив, що в регіонах залучено понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців, зокрема для проведення моніторингу - 110 гвардійців гірсько-патрульної роботи.

З регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих областей направлено 150 військових Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ", - зазначив Арсен Аваков.

Оперативний штаб працює у цілодобовому режимі, поліцейські та гвардійці охороняють будинки громадян, аби уникнути мародерства.

О 14:00 буде проведено засідання комісії ТЕБ і НС, де розглянемо питання виділення коштів для подолання наслідків стихії.

Денис Шмигаль опублікував фотографії та відео того, як виглядає територія, яка постраждала від негоди.

Жахливі паводки на #Прикарпатті, #Буковині та #Закарпатті. Вилетів до Івано-Франківської області. Розглянемо питання виділення коштів для подолання наслідків стихії. Ось такий вигляд має територія, що постраждала від негоди. pic.twitter.com/kKfZeNkoRJ — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 24, 2020

Нагадаємо, Денис Шмигаль доручив розробити невідкладні заходи для ліквідації наслідків негоди на заході України.