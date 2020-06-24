Чиновники бывшего Минкульта присвоили 17 миллионов гривен
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных средств организованной группой должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
В 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужную административное здание в Переяслав-хмельницком на Киевщине. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его по более 19 миллионов. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу стоимости присвоили.
В настоящее время всем троим фигурантам объявлено подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на "Львовской железной дороге"