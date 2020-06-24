Чиновники бывшего Минкульта присвоили 17 миллионов гривен

Служащие купили недвижимость в Переяславе за 19 млн, тогда как на самом деле она стоила 2,5 млн грн

Служащие купили недвижимость в Переяславе за 19 млн, тогда как на самом деле она стоила 2,5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных средств организованной группой должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ. В 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужную административное здание в Переяслав-хмельницком на Киевщине. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его по более 19 миллионов. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу стоимости присвоили. В настоящее время всем троим фигурантам объявлено подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Напомним, ранее СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на "Львовской железной дороге"

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