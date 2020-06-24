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24 июня 2020, 16:56 7

Чиновники бывшего Минкульта присвоили 17 миллионов гривен

24 июня 2020, 16:56 7
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Служащие купили недвижимость в Переяславе за 19 млн, тогда как на самом деле она стоила 2,5 млн грн
Служащие купили недвижимость в Переяславе за 19 млн, тогда как на самом деле она стоила 2,5 млн грн
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Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных средств организованной группой должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужную административное здание в Переяслав-хмельницком на Киевщине. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его по более 19 миллионов. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу стоимости присвоили.

В настоящее время всем троим фигурантам объявлено подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на "Львовской железной дороге"

СБУ хищение бюджетные деньги Министерство культура
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