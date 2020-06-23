У Києві припинили діяльність групи проросійських пропагандистів

Провокатори закликали до поділу України

Провокатори закликали до поділу України

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, пропагандисти, один із яких має російський паспорт, знімали та поширювали в інтернеті сепаратистські матеріали і сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

Зловмисники, зокрема, агітували за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Також встановлено, що зловмисники часто були учасниками маніпулятивних сюжетів на російських пропагандистських телеканалах.

Експертиза засвідчила, що відзняті зловмисниками відеоматеріали містять публічні заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Під час слідчих дій за місцями проживання і тимчасового перебування учасників групи правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про антидержавні інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з РФ, носії інформації та заборонену літературу, а також пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили про підозри організатору групи та його спільнику.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо можливої причетності окремих російських політсил та громадських організацій до фінансування антиукраїнських пропагандистських акцій.

Нагадаємо, 17 червня в Україні викрили угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ .