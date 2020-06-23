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23 червня 2020, 20:41 5

Негода на заході України: підтоплено більше тисячі будинків у чотирьох областях

23 червня 2020, 20:41 5
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Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків стихії
Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків стихії
Фото: ДСНС України
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У чотирьох областях України - Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Львівській – продовжуються роботи з ліквідації наслідків негоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Так, в одній лише Івано-Франківській області підтоплено 866 домогосподарств, 604 житлових будинки, 210 присадибних ділянок, 23 пішохідних і 13 автомобільних мостів. Розмито 15 340 метрів автомобільних шляхів. Сталося 9 зсувів, зруйновано 280 м берегоупкреплений. 29 населених пунктів залишилися без шляхового сполучення.

У Закарпатській області підтоплено 70 дворогосподарств та 40 га пасовищ. Затоплені дороги до села Кваси, Білин, Рахів і Костиловка.

У Чернівецькій області в р. Вижниця зруйновано тіло дамби на р. Черемош, вода знесла берегоукріплення. Силами ДСНС і служби водного господарства проводиться укріплення берегів. Поблизу з. Розтоки Путильського району на автодорозі регіонального значення Р-62 Чернівці-Верховина змило частину дорожнього полотна з утворенням провалу.

З-за паводку в Чернівецькій області пошкоджено газорозподільні підземні та надземні газопроводи. Через вимивання грунту відбувається просідання опор надводного переходу між селами Джури і Банилив у Вижницькому районі. Проведена підготовка до можливого оперативного відключення.

У Львівській області підтоплено близько 100 житлових будинків, 105 господарсько-нежитлових споруд, недіюча школа, ветеринарний пункт, два продуктових магазини і бібліотека.

"Роботи з ліквідації наслідків тривають", - зазначають рятувальники.

Раніше повідомлялося, що голова Івано-Франківської ОДА розповів про наслідки стихії на Прикарпатті.

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