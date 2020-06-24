Карантин в Україні. Криклій назвав міста, де перевірять громадський транспорт

У зв'язку з епідемією коронавіруса громадський транспорт перевірять на предмет дотримання заходів безпеки

У зв'язку з епідемією коронавіруса громадський транспорт перевірять на предмет дотримання заходів безпеки

Національна поліція спільно з Укртрансбезопасностью продовжують перевіряти, як в громадському транспорті країни дотримуються карантинні вимоги.

Про це повідомляється на Telegram-каналу міністра інфраструктури Владислава Криклія, передає RegioNews.

"Зараз перевіряються Київ, Одеса, Львів, Рівне, Миколаїв. В інших містах також пройдуть перевірки", - йдеться в повідомленні.

Міністр закликав пасажирів і перевізників не порушувати протиепідемічні правила: масковий режим, температурний скринінг і постійну дезінфекцію.

Нагадаємо, 24 червня Україна продовжує демонструвати антирекорд за кількістю хворих коронавірусом. Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено під Львського області - 203, Рівненській - 126, у Києві - 99 та Закарпатської області - 79.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці почнуть посилені перевірки кафе, ресторанів і громадського транспорту на предмет дотримання громадянами карантинних обмежень.