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24 червня 2020, 11:22 7

Карантин в Україні. Криклій назвав міста, де перевірять громадський транспорт

24 червня 2020, 11:22 7
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У зв'язку з епідемією коронавіруса громадський транспорт перевірять на предмет дотримання заходів безпеки
У зв'язку з епідемією коронавіруса громадський транспорт перевірять на предмет дотримання заходів безпеки
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Національна поліція спільно з Укртрансбезопасностью продовжують перевіряти, як в громадському транспорті країни дотримуються карантинні вимоги.

Про це повідомляється на Telegram-каналу міністра інфраструктури Владислава Криклія, передає RegioNews.

"Зараз перевіряються Київ, Одеса, Львів, Рівне, Миколаїв. В інших містах також пройдуть перевірки", - йдеться в повідомленні.

Міністр закликав пасажирів і перевізників не порушувати протиепідемічні правила: масковий режим, температурний скринінг і постійну дезінфекцію.

Нагадаємо, 24 червня Україна продовжує демонструвати антирекорд за кількістю хворих коронавірусом. Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено під Львського області - 203, Рівненській - 126, у Києві - 99 та Закарпатської області - 79.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці почнуть посилені перевірки кафе, ресторанів і громадського транспорту на предмет дотримання громадянами карантинних обмежень.

коронавірус Владислав Криклій карантин транспорт перевірки
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