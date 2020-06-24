09:51  24 июня
В Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19
08:59  24 июня
В Черновицкой области из-за непогоды без газа остались несколько сел
12:49  24 июня
Дорогу на "Барабашово" в Харькове начнут строить через несколько недель
UA | RU
UA | RU
24 июня 2020, 11:22 7

Карантин в Украине. Криклий назвал города, где проверят общественный транспорт

24 июня 2020, 11:22 7
Читайте також українською мовою
В связи с эпидемией коронавируса общественный транспорт проверят на предмет соблюдения мер безопасности
В связи с эпидемией коронавируса общественный транспорт проверят на предмет соблюдения мер безопасности
Читайте також
українською мовою

Национальная полиция совместно с Укртрансбезопасностью продолжают проверять, как в общественном транспорте страны соблюдаются карантинные требования.

Об этом сообщается на Telegram-канала министра инфраструктуры Владислава Криклия, передает RegioNews.

"Сейчас проверяются Киев, Одесса, Львов, Ровно, Николаев. В других городах также пройдут проверки", - говорится в сообщении.

Министр призвал пассажиров и перевозчиков не нарушать противоэпидемические правила: масочный режим, температурный скрининг и постоянную дезинфекцию.

Напомним, 24 июня Украина продолжает демонстрировать антирекорд по количеству больных коронавирусом. Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львського области - 203, Ровенской - 126, в Киеве - 99 и Закарпатской области - 79.

Ранее сообщалось, что правоохранители начнут усиленные проверки кафе, ресторанов и общественного транспорта на предмет соблюдения гражданами карантинных ограничений.

коронавирус Владислав Криклий карантин транспорт проверки
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 июня 2020, 22:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »