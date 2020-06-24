Карантин в Украине. Криклий назвал города, где проверят общественный транспорт

В связи с эпидемией коронавируса общественный транспорт проверят на предмет соблюдения мер безопасности

В связи с эпидемией коронавируса общественный транспорт проверят на предмет соблюдения мер безопасности

Национальная полиция совместно с Укртрансбезопасностью продолжают проверять, как в общественном транспорте страны соблюдаются карантинные требования.

Об этом сообщается на Telegram-канала министра инфраструктуры Владислава Криклия, передает RegioNews.

"Сейчас проверяются Киев, Одесса, Львов, Ровно, Николаев. В других городах также пройдут проверки", - говорится в сообщении.

Министр призвал пассажиров и перевозчиков не нарушать противоэпидемические правила: масочный режим, температурный скрининг и постоянную дезинфекцию.

Напомним, 24 июня Украина продолжает демонстрировать антирекорд по количеству больных коронавирусом. Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львського области - 203, Ровенской - 126, в Киеве - 99 и Закарпатской области - 79.

Ранее сообщалось, что правоохранители начнут усиленные проверки кафе, ресторанов и общественного транспорта на предмет соблюдения гражданами карантинных ограничений.