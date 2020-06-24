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В Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19
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24 червня 2020, 09:51 22

В Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19

24 червня 2020, 09:51 22
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За останню добу заразилися 940 осіб, летальних випадків - 16
За останню добу заразилися 940 осіб, летальних випадків - 16
pixabay.com
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В Україні зафіксовано 39 014 хворих коронавірусом, 1 051 чоловік помер від ускладнень, 17 409 осіб одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Епідеміологічна ситуація вкрай напружена і небезпечна. Через недбале ставлення до основних інструкціям та рекомендаціям щодо протидії епідемії ми маємо страшний результат - кількість хворих збільшилася в три рази", - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено у Львській області - 203, Рівненській - 126, у Києві - 99 та Закарпатській області - 79.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 1723 випадку;
  • Волинська область — 1955 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1060 випадків;
  • Донецька область — 376 випадків;
  • Житомирська область — 1304 випадку;
  • Закарпатська область — 2369 випадків;
  • Запорізька область — 559 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2124 випадку;
  • Кіровоградська область — 634 випадку;
  • Київ р. — 4528 випадків;
  • Київська область — 2332 випадку;
  • Львівська область — 4423 випадку;
  • Луганська область — 75 випадків;
  • Миколаївська область — 368 випадків;
  • Одеська область — 1370 випадків;
  • Полтавська область — 300 випадків;
  • Рівненська область — 3164 випадку;
  • Сумська область — 272 випадку;
  • Тернопільська область — 1786 випадків;
  • Харківська область — 1891 випадок;
  • Херсонська область — 188 випадків;
  • Хмельницька область — 627 випадків;
  • Чернівецька область — 4478 випадків;
  • Черкаська область — 614 випадків;
  • Чернігівська область — 494 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ закликають дотримуватися соціальну дистанцію, мити руки якомога частіше і обов'язково використовувати захисні маски і дезінфектори.

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