В Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19

За останню добу заразилися 940 осіб, летальних випадків - 16

За останню добу заразилися 940 осіб, летальних випадків - 16

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В Україні зафіксовано 39 014 хворих коронавірусом, 1 051 чоловік помер від ускладнень, 17 409 осіб одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Епідеміологічна ситуація вкрай напружена і небезпечна. Через недбале ставлення до основних інструкціям та рекомендаціям щодо протидії епідемії ми маємо страшний результат - кількість хворих збільшилася в три рази", - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено у Львській області - 203, Рівненській - 126, у Києві - 99 та Закарпатській області - 79.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1723 випадку;

Волинська область — 1955 випадків;

Дніпропетровська область — 1060 випадків;

Донецька область — 376 випадків;

Житомирська область — 1304 випадку;

Закарпатська область — 2369 випадків;

Запорізька область — 559 випадків;

Івано-Франківська область — 2124 випадку;

Кіровоградська область — 634 випадку;

Київ р. — 4528 випадків;

Київська область — 2332 випадку;

Львівська область — 4423 випадку;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 368 випадків;

Одеська область — 1370 випадків;

Полтавська область — 300 випадків;

Рівненська область — 3164 випадку;

Сумська область — 272 випадку;

Тернопільська область — 1786 випадків;

Харківська область — 1891 випадок;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 627 випадків;

Чернівецька область — 4478 випадків;

Черкаська область — 614 випадків;

Чернігівська область — 494 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ закликають дотримуватися соціальну дистанцію, мити руки якомога частіше і обов'язково використовувати захисні маски і дезінфектори.

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