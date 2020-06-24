В Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19
В Україні зафіксовано 39 014 хворих коронавірусом, 1 051 чоловік помер від ускладнень, 17 409 осіб одужали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
Епідеміологічна ситуація вкрай напружена і небезпечна. Через недбале ставлення до основних інструкціям та рекомендаціям щодо протидії епідемії ми маємо страшний результат - кількість хворих збільшилася в три рази", - йдеться в повідомленні.
Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено у Львській області - 203, Рівненській - 126, у Києві - 99 та Закарпатській області - 79.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1723 випадку;
- Волинська область — 1955 випадків;
- Дніпропетровська область — 1060 випадків;
- Донецька область — 376 випадків;
- Житомирська область — 1304 випадку;
- Закарпатська область — 2369 випадків;
- Запорізька область — 559 випадків;
- Івано-Франківська область — 2124 випадку;
- Кіровоградська область — 634 випадку;
- Київ р. — 4528 випадків;
- Київська область — 2332 випадку;
- Львівська область — 4423 випадку;
- Луганська область — 75 випадків;
- Миколаївська область — 368 випадків;
- Одеська область — 1370 випадків;
- Полтавська область — 300 випадків;
- Рівненська область — 3164 випадку;
- Сумська область — 272 випадку;
- Тернопільська область — 1786 випадків;
- Харківська область — 1891 випадок;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 627 випадків;
- Чернівецька область — 4478 випадків;
- Черкаська область — 614 випадків;
- Чернігівська область — 494 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ закликають дотримуватися соціальну дистанцію, мити руки якомога частіше і обов'язково використовувати захисні маски і дезінфектори.
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