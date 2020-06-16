Командира українського бойового корабля викрили при передачі інформації спецслужбам РФ

Фігурант справи отримав російське громадянство і збирався виїхати до Криму

Фігурант справи отримав російське громадянство і збирався виїхати до Криму

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Командир українського бойового корабля без дозволу свого командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він розпочав співпрацю із спецслужбами РФ і отримав російське громадянство.

Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам.

Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних Сил України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.

Наразі військовослужбовця усунуто від займаної посади і скасовано допуск до державної таємниці.

Нагадаємо, днями у Харкові затримали російського агента під псевдонімом "Сумрак".