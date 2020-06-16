Командира українського бойового корабля викрили при передачі інформації спецслужбам РФ
Військова контррозвідка СБУ попередила загрозу витоку відомостей про бойову готовність Військово-Морських Сил Збройних Сил України представникам спецслужб РФ.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Командир українського бойового корабля без дозволу свого командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він розпочав співпрацю із спецслужбами РФ і отримав російське громадянство.
Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам.
Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних Сил України.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.
Наразі військовослужбовця усунуто від займаної посади і скасовано допуск до державної таємниці.
Нагадаємо, днями у Харкові затримали російського агента під псевдонімом "Сумрак".