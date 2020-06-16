В Україні накрили велику мережу ботоферм

Можливості мережі дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів

Можливості мережі дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів

Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та кількох областях, якою керували з Російської Федерації.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Організатори ботоферми використовували не лише облікові записи у соціальних мережах та е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними.

Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням", - повідомили правоохоронці.

Оперативники спецслужби встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-картки мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а у РФ також без сприяння з боку спецслужб.

Виконуючи замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, організатори ботоферм здійснювали інформаційні "вкиди", сприяли поширенню негативних настроїв та дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами.

Викриття мережі ботоферм здійснювалось у Києві, Львівській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях. Загалом у межах кримінальних проваджень проведено одночасні обшуки за 12 адресами, де було розташовано обладнання.

Докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема понад 40 тисяч SIM-карток мобільних операторів.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила керівника компанії-підрядника, який причетний до розкрадання бюджетних грошей під час реконструкції Соборної площі у Павлограді Дніпропетровської області.