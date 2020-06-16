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16 червня 2020, 09:04 8

У Мінфіні хочуть відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року

16 червня 2020, 09:04 8
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Україна має намір отримати рейтинг інвестиційного рівня
Україна має намір отримати рейтинг інвестиційного рівня
Фото: pixabay.com
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Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитування Міжнародного валютного фонду.

Про це він розповів в ефірі "Свобода слова", повідомляє RegioNews.

Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року, вже в 2022-му році сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності витрат, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів", - заявив міністр.

За його словами, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило Україні рейтинг. Однак, це не той рейтинг, на який розраховував Мінфін. Марченко планує на подальше отримання країною рейтингу інвестиційного класу.

Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити, і ми знаємо, що робити", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що глава Національного банку Яків Смолій повідомив, що Україна повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді схвалили програму допомоги Stand-By - вона розрахована на 18 місяців і передбачає виділення 5 млрд доларів Україні.

В уряді рассказали на що витратять кошти першого траншу МВФ.

бюджет Мінфин МВФ кредит рейтинг банки
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