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15 червня 2020, 14:57 9

Сайт для проведення пробного ЗНО працює з перебоями через наплив абітурієнтів

15 червня 2020, 14:57 9
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Користувачі соцмереж скаржаться, що отримати завдання неможливо – сайт не працює
Користувачі соцмереж скаржаться, що отримати завдання неможливо – сайт не працює
Фото: Без табу
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Сьогодні в 11:00 в Україні почалося пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке через пандемію проходить онлайн. Майже відразу після початку сайт перестав працювати.

Про це пишуть користувачі соцмереж, повідомляє Regionews.

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили ситуацію.

За словами заступника директора центру Тетяни Вакуленко, технічні проблеми викликало надмірне навантаження на сайт. Вона підкреслила, що це не завадить абітурієнтам пройти тестування, адже можливість скачати завдання буде відкрита до 18:00 19 червня.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський доручив безкоштовно провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання у формі онлайн тестування, а сплачені раніше за його проходження кошти повернути учасникам.

Раніше стало відомо, що з-за епідемії коронавіруса Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО в стандартному форматі, яке планувалося на 15 і 17 червня.

соцмережі ЗНО онлайн сайт завдання абітурієнт
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Учасникам пробного ЗНО повернуть витрачені кошти
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