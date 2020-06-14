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14 июня 2020, 12:21 6

Минздрав озвучил правила пересечения границы в связи с возобновлением авиасообщения

14 июня 2020, 12:21 6
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Будет определен перечень стран, которые войдут в так называемые "красную” и "зеленую” зоны
Будет определен перечень стран, которые войдут в так называемые "красную” и "зеленую” зоны
Фото из открытых источников
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Граждане, прибывающие из стран, относящихся к «красной» зоне, должны будут проходить обсервацию или самоизоляцию

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Regionews.

Минздрав определил порядок пересечения границы Украины в связи с возобновлением авиасообщения с 15 июня. Все страны поделят на так называемые "красную” и "зеленую” зоны.

К "красной” зоне будут относиться страны, где количество больных COVID-19 на определенную дату составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Минздрав будет публиковать перечень таких стран на своем сайте, - пояснил министр.

Граждане, прибывающие из стран "красной" зоны, должны будут проходить обязательную обсервацию или самоизоляцию.

Напомним,завтра, 15 июня, Украина возобновляет авиасообщение с другими странами. Однако, некоторые авиакомпании отменяют рейсы из-за низкого спроса на билеты. Аэропорты Украины несут убытки и вынуждены сокращать работников.

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