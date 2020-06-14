Участникам пробного ВНО вернут потраченные средства

Пробное ВНО проведут в онлайн-формате

Пробное ВНО проведут в онлайн-формате

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Президент Владимир Зеленский поручил бесплатно провести пробное внешнее независимое оценивание в форме онлайн тестирования, а уплаченные ранее за его прохождение средства вернуть участникам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, президент дал поручение провести онлайн тестирование бесплатно.

в Общем на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысячи участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объеме", - рассказал министр.

О механизме возврата средств, уплаченных за пробное ЗНО, министр пообещал дополнительно проинформировать в понедельник, 15 июня.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО в стандартном формате, которое планировалось на 15 и 17 июня.