Офіс генпрокурора перевіряє причетність співробітника до хабаря на $6 млн

Розпочато службове розслідування

Розпочато службове розслідування

Фото: з відкритих джерел

В Офісі генерального прокурора почали службове розслідування за фактом незаконного втручання в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Наголошується, що за попередніми даними, співробітником Офісу генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою екс-міністру екології Миколі Злочевському.

Зараз встановлюється коло причетних до втручання в ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації, буде вирішуватися питання про їх відсторонення від займаних посад та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, 12 червня экс-чиновника затримали при передачі хабара в 6 млн доларів керівництву НАБУ. Детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім чиновником хабара керівництву НАБУ і керівнику САП за прийняття рішення про закриття кримінальної справи.

Раніше повідомлялося, що Ільяшенко, затриманий при спробі дати хабар в $6 млн, є людиною глави Офісу президента Андрія Єрмака.