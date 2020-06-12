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12 червня 2020, 08:47 29

В Україні можлива друга хвиля пандемії - Степанов

12 червня 2020, 08:47 29
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Міністерство оцінило ризики виникнення другої хвилі
Міністерство оцінило ризики виникнення другої хвилі
Фото: з відкритих джерел
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Чи буде друга хвиля пандемії в Україні в першу чергу залежить від самих українців. Якщо перестати боротися з коронавірусом, то він неодмінно про себе нагадає.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, ігнорування існування коронавіруса може перерости у другу хвилю пандемії.

Все залежить від нас. В залежності від того, як ми себе будемо вести, буде вести себе вірус з нами. Якщо ми вирішимо, що його більше немає, він нагадає про себе дуже скоро і дуже сильно. Це може перерости у другу хвилю, це потім можна буде назвати як завгодно", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу виявили рекордна кількість нових випадків коронавіруса - майже 700 нових хворих.

Всього зафіксовано понад 29 тисяч хворих, 13 тисяч вже одужали, 854 - загинули.

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Максим Степанов пандемія коронавірус карантин Україна
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