В Україні можлива друга хвиля пандемії - Степанов

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, ігнорування існування коронавіруса може перерости у другу хвилю пандемії.

Все залежить від нас. В залежності від того, як ми себе будемо вести, буде вести себе вірус з нами. Якщо ми вирішимо, що його більше немає, він нагадає про себе дуже скоро і дуже сильно. Це може перерости у другу хвилю, це потім можна буде назвати як завгодно", - пояснив Степанов.