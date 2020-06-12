В Украине возможна вторая волна пандемии - Степанов

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии.

Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно", - пояснил Степанов.