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12 июня 2020, 08:47 33

В Украине возможна вторая волна пандемии - Степанов

12 июня 2020, 08:47 33
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Министерство оценило риски возникновения второй волны
Министерство оценило риски возникновения второй волны
Фото: из открытых источников
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Будет ли вторая волна пандемии в Украине в первую очередь зависит от самих украинцев. Если перестать бороться с коронавирусом, то он непременно о себе напомнит.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии.

Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно", - пояснил Степанов.

Напомним, за предыдущие сутки обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса - почти 700 новых больных.

Всего зафиксировано более 29 тысяч больных в Украине, 13 тысяч выздоровели, 854 - умерли.

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Максим Степанов пандемия коронавирус карантин Украина
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