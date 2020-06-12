В Украине возможна вторая волна пандемии - Степанов
Будет ли вторая волна пандемии в Украине в первую очередь зависит от самих украинцев. Если перестать бороться с коронавирусом, то он непременно о себе напомнит.
Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии.
Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно", - пояснил Степанов.
Напомним, за предыдущие сутки обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса - почти 700 новых больных.
Всего зафиксировано более 29 тысяч больных в Украине, 13 тысяч выздоровели, 854 - умерли.
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