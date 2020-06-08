У Зеленського стурбовані масовими порушеннями карантину після його пом'якшення
Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті президента за результатами наради щодо запобігання розповсюдження коронавіруса.
Ослаблення карантину врятує економіку, але не забувайте, що коронавірус нікуди не зник, і від нього потрібно і далі рятувати життя. Жорсткий карантин був введений не даремно, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас вмирають люди від коронавірусних ускладнень", - зауважив Зеленський.
Президент також зазначив, що не хотів би знову повертатися в жорсткі рамки карантину. Людям же варто нагадувати, що правила соціального дистанціювання і масочного режиму повинні діяти.
"І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", - підсумував президент.
Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.
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