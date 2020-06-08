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08 червня 2020, 16:19 23

У Зеленського стурбовані масовими порушеннями карантину після його пом'якшення

08 червня 2020, 16:19 23
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Ослаблення карантину не означає, що коронавірус зник
Ослаблення карантину не означає, що коронавірус зник
Фото: Офіс президента
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Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті президента за результатами наради щодо запобігання розповсюдження коронавіруса.

Ослаблення карантину врятує економіку, але не забувайте, що коронавірус нікуди не зник, і від нього потрібно і далі рятувати життя. Жорсткий карантин був введений не даремно, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас вмирають люди від коронавірусних ускладнень", - зауважив Зеленський.

Президент також зазначив, що не хотів би знову повертатися в жорсткі рамки карантину. Людям же варто нагадувати, що правила соціального дистанціювання і масочного режиму повинні діяти.

"І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", - підсумував президент.

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Кабмін Володимир Зеленський карантин Офіс президента президент
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