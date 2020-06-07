Миколаївський авіаремонтний завод ремонтуватиме пакистанські літаки

ДП "Миколаївський авіаремонтний завод" відремонтує пакистанський літак-заправник Іл-78

ДП "Миколаївський авіаремонтний завод" відремонтує пакистанський літак-заправник Іл-78

Відповідний контракт на ремонт уклала державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром», з Управлінням закупок Військово-повітряних Сил Пакистану за результатами тендеру, який виграла українська сторона.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Також українська сторона отримала підтвердження намірів військово-повітряних сил Пакистану укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за результатами виконання першого контракту.

Загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад 30 млн доларів США.

Реалізація вказаних контрактів дозволить завантажити роботою українське авіаремонтне підприємство та забезпечить надходження в Україну валютної виручки", – розповів директор ДК "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря.

Як відомо, у березні цього року Пакистан відвідав командувач ПС ЗС генерал-полковник Сергій Дроздов, що стало відправною точкою розвитку двосторонніх відносин у цій сфері.

Нагадаємо, ВСУ випробовують дослідні зразки нової військової робототехніки для використання їх в зоні ООС.