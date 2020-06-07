13:15  07 червня
Без дистанції: у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину
15:02  07 червня
До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію
15:29  07 червня
Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 18:02 12

Миколаївський авіаремонтний завод ремонтуватиме пакистанські літаки

Читайте также
на русском языке
07 червня 2020, 18:02 12
Читайте также на русском языке
ДП "Миколаївський авіаремонтний завод" відремонтує пакистанський літак-заправник Іл-78
ДП "Миколаївський авіаремонтний завод" відремонтує пакистанський літак-заправник Іл-78

Відповідний контракт на ремонт уклала державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром», з Управлінням закупок Військово-повітряних Сил Пакистану за результатами тендеру, який виграла українська сторона.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Також українська сторона отримала підтвердження намірів військово-повітряних сил Пакистану укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за результатами виконання першого контракту.

Загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад 30 млн доларів США.

Реалізація вказаних контрактів дозволить завантажити роботою українське авіаремонтне підприємство та забезпечить надходження в Україну валютної виручки", – розповів директор ДК "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря.

Як відомо, у березні цього року Пакистан відвідав командувач ПС ЗС генерал-полковник Сергій Дроздов, що стало відправною точкою розвитку двосторонніх відносин у цій сфері.

Нагадаємо, ВСУ випробовують дослідні зразки нової військової робототехніки для використання їх в зоні ООС.


Миколаїв літак ремонт армія Пакистан Укроборонпром
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зведення ООС: четверо поранених і один травмований за добу
07 червня 2020, 10:05
На Донбасі проти бойовиків будуть воювати роботи
05 червня 2020, 17:28
У шести областях викрили "схему" привласнення державних коштів на будівництві амбулаторій
05 червня 2020, 12:38
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 19:30
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »