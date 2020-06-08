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Коронавірус в Україні: кількість інфікованих спадає, за добу 463 нових випадки
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08 червня 2020, 10:42 24

Коронавірус в Україні: кількість інфікованих спадає, за добу 463 нових випадки

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08 червня 2020, 10:42 24
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За минулу добу 9 людей померли, загальна кількість смертей становить 797 осіб
pixabay.com
За минулу добу 9 людей померли, загальна кількість смертей становить 797 осіб

В Україні станом на 8 червня зафіксували 27 462 випадки коронавірусної хвороби, за минулу добу 463 нових випадки, що на 22 особи менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Раду національної безпеки і оборони.

З початку пандемії в Україні 12 195 осіб одужали, з яких 141 - за останню добу.

Найбільший приріст хворих зафіксовано в Києві - 72, Закарпатській - 64 і Чернівецькій областях - 59.

За минулу добу немає нових випадків зараження COVID-19 в 8 областях: Миколаївській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Донецькій та Луганській.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 1150;
  • Волинська область — 1079;
  • Дніпропетровська область — 971;
  • Донецька область — 231;
  • Житомирська область — 897;
  • Закарпатська область — 1386;
  • Запорізька область — 496;
  • Івано-Франківська область — 1582;
  • Кіровоградська область — 559;
  • Київ р. — 3490;
  • Київська область — 1812;
  • Львівська область — 2162;
  • Луганська область — 54;
  • Миколаївська область — 309;
  • Одеська область — 1002;
  • Полтавська область — 274;
  • Рівненська область — 2071;
  • Сумська область — 193;
  • Тернопільська область — 1294;
  • Харківська область — 1287;
  • Херсонська область — 179;
  • Хмельницька область — 518;
  • Чернівецька область — 3698;
  • Черкаська область — 469;
  • Чернігівська область — 299.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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