Коронавірус в Україні: кількість інфікованих спадає, за добу 463 нових випадки

За минулу добу 9 людей померли, загальна кількість смертей становить 797 осіб

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За минулу добу 9 людей померли, загальна кількість смертей становить 797 осіб

В Україні станом на 8 червня зафіксували 27 462 випадки коронавірусної хвороби, за минулу добу 463 нових випадки, що на 22 особи менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Раду національної безпеки і оборони.

З початку пандемії в Україні 12 195 осіб одужали, з яких 141 - за останню добу.

Найбільший приріст хворих зафіксовано в Києві - 72, Закарпатській - 64 і Чернівецькій областях - 59.

За минулу добу немає нових випадків зараження COVID-19 в 8 областях: Миколаївській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Донецькій та Луганській.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 1150;

Волинська область — 1079;

Дніпропетровська область — 971;

Донецька область — 231;

Житомирська область — 897;

Закарпатська область — 1386;

Запорізька область — 496;

Івано-Франківська область — 1582;

Кіровоградська область — 559;

Київ р. — 3490;

Київська область — 1812;

Львівська область — 2162;

Луганська область — 54;

Миколаївська область — 309;

Одеська область — 1002;

Полтавська область — 274;

Рівненська область — 2071;

Сумська область — 193;

Тернопільська область — 1294;

Харківська область — 1287;

Херсонська область — 179;

Хмельницька область — 518;

Чернівецька область — 3698;

Черкаська область — 469;

Чернігівська область — 299.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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