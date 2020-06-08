Коронавірус в Україні: кількість інфікованих спадає, за добу 463 нових випадки
В Україні станом на 8 червня зафіксували 27 462 випадки коронавірусної хвороби, за минулу добу 463 нових випадки, що на 22 особи менше, ніж днем раніше.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Раду національної безпеки і оборони.
З початку пандемії в Україні 12 195 осіб одужали, з яких 141 - за останню добу.
Найбільший приріст хворих зафіксовано в Києві - 72, Закарпатській - 64 і Чернівецькій областях - 59.
За минулу добу немає нових випадків зараження COVID-19 в 8 областях: Миколаївській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Донецькій та Луганській.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 1150;
- Волинська область — 1079;
- Дніпропетровська область — 971;
- Донецька область — 231;
- Житомирська область — 897;
- Закарпатська область — 1386;
- Запорізька область — 496;
- Івано-Франківська область — 1582;
- Кіровоградська область — 559;
- Київ р. — 3490;
- Київська область — 1812;
- Львівська область — 2162;
- Луганська область — 54;
- Миколаївська область — 309;
- Одеська область — 1002;
- Полтавська область — 274;
- Рівненська область — 2071;
- Сумська область — 193;
- Тернопільська область — 1294;
- Харківська область — 1287;
- Херсонська область — 179;
- Хмельницька область — 518;
- Чернівецька область — 3698;
- Черкаська область — 469;
- Чернігівська область — 299.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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