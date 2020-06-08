В МОЗ анонсували відкриття баз відпочинку
Починається новий етап виходу з карантину
Починається новий етап виходу з карантину
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що дозволять відкриватися базам відпочинку вже починаючи з цієї середи, 10 червня.
Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
Наступний етап (виходу з карантину - ред.) починається з 10 червня. Цей етап передбачає, в тому числі, початок функціонування баз відпочинку", - зазначив Степанов.
За словами глави МОЗ, працювати ці заклади зможуть тільки в тому випадку, якщо будуть дотримуватися певних запобіжних заходів і якщо будуть розташовані в регіоні, якому дозволено пом'якшувати карантин.
Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавірус.
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