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08 червня 2020, 12:56 14

В МОЗ анонсували відкриття баз відпочинку

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08 червня 2020, 12:56 14
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Починається новий етап виходу з карантину
Фото: з відкритих джерел
Починається новий етап виходу з карантину

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що дозволять відкриватися базам відпочинку вже починаючи з цієї середи, 10 червня.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Наступний етап (виходу з карантину - ред.) починається з 10 червня. Цей етап передбачає, в тому числі, початок функціонування баз відпочинку", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, працювати ці заклади зможуть тільки в тому випадку, якщо будуть дотримуватися певних запобіжних заходів і якщо будуть розташовані в регіоні, якому дозволено пом'якшувати карантин.

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавірус.

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карантин МОЗ брифінг відпочинок Максим Степанов
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