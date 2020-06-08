В Минздраве анонсировали открытие баз отдыха

Начинается новый этап выхода из карантина

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Начинается новый этап выхода из карантина

В Министерстве здравоохранения сообщили, что позволят открываться базам отдыха уже начиная с этой среды, 10 июня.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Следующий этап (выхода из карантина - ред.) начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха", - отметил Степанов.

По словам главы МОЗ, работать эти заведения смогут только в том случае, если будут соблюдать определенные меры предосторожности и если будут расположены в регионе, которому разрешено смягчать карантин.

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавирус.

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