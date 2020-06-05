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05 червня 2020, 14:59 10

В Одесі поліція накрила псевдореабілітаційні центри, де незаконно утримували людей

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05 червня 2020, 14:59 10
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Центри працювали без дозволів та ліцензій
Фото: npu.gov.ua
Центри працювали без дозволів та ліцензій

Співробітники поліції затримали представників злочинного угруповання, які організували "реабілітаційні центри" нібито для лікування алкозалежних та наркозалежних громадян.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає RegioNews.

Діяльність закладу без відповідних дозволів та ліцензій правопорушники організували в приватному будинку на території Київського району міста", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під приводом реабілітації містилися особи з наркотичною або алкогольною залежністю, де їх примусово утримували і "лікували" за гроші, отримані обманним шляхом від близьких родичів.

Самостійно покинути центр пацієнти не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу.

Під час обшуків були вилучені установчі документи, штампи і печатки підприємства, документація на осіб, які проходили "реабілітацію", а також інші речові докази протиправної діяльності.

Крім того, у приміщенні центру були виявлені люди, які на момент обшуку проходили примусове "лікування".

Зараз за підозрою в незаконному позбавленні волі людей, в порядку статті 208 КПК України затримані троє членів злочинної групи. Їм інкримінують правопорушення, передбачене ст. 146 ККУ.

Раніше повідомлялося, що в Новотроїцькому районі Херсонської області зловили рабовласників, які займалися трудовою експлуатацією людей.


Одеса наркотики поліція алкоголь корупція правоохоронці рабство
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