10:46  06 червня
В Україні вже третій день більше 500 нових хворих на COVID-19
19:58  05 червня
Буду йти в мери від "УДАРу": Кличко відповів "Євросолідарності"
10:25  06 червня
На Донбасі за добу 12 обстрілів, двоє військових поранені - штаб
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 10:46 34

В Україні вже третій день більше 500 нових хворих на COVID-19

Читайте также
на русском языке
06 червня 2020, 10:46 34
Читайте также на русском языке
Загальна кількість хворих зросла до 26514
Фото: flickr
Загальна кількість хворих зросла до 26514

За даними Центру громадського здоров'я, 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 550 нових випадків, 15 осіб померли та 440 одужали. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.

Загалом з початку епідемії в Україні 777 летальних випадків, 11812 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1903 дітей та 5016 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 18 532 пацієнти, з них 1590 дітей та 4067 медпрацівників.

За весь час потребували госпіталізації 7982 особи, з них 313 дітей та 949 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 301 особа, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2781 медпрацівник та 855 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Всього в Україні 414 542 зразки досліджено методом ПЛР та 40 624 зразки — методом ІФА.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл. — 1116 (721 одужали);
Волинська обл. — 1037 (297 одужали);
Дніпропетровська обл. — 965 (484 одужали);
Донецька обл. — 203 (121 одужали);
Житомирська обл. — 870 (500 одужали);
Закарпатська обл. — 1301 (568 одужали);
Запорізька обл. — 488 (286 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1533 (916 одужали);
м. Київ — 3375 (888 одужали);
Київська обл. — 1748 (533 одужали);
Кіровоградська обл. — 546 (416 одужали);
Луганська обл. — 52 (43 одужали);
Львівська обл. — 2053 (506 одужали);
Миколаївська обл. — 307 (195 одужали);
Одеська обл. — 986 (368 одужали);
Полтавська обл. — 273 (255 одужали);
Рівненська обл. — 2014 (1082 одужали);
Сумська обл. — 192 (158 одужали);
Тернопільська обл. — 1255 (977 одужали);
Харківська обл. — 1222 (491 одужав);
Херсонська обл. — 179 (165 одужали);
Хмельницька обл. — 509 (321 одужав);
Черкаська обл. — 448 (336 одужали);
Чернівецька обл. — 3585 (1108 одужали);
Чернігівська обл. — 257 (77 одужали).

Нагадаємо, минулої доби кількість тих, що заразилися коронавірусом, зросла до 25 963 осіб, 5 червня зафіксовано 553 нових випадків інфекції.


коронавірус Україна МОЗ статистика
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 червня 2020, 21:56
У Львівській області продовжили карантин до 12 червня
05 червня 2020, 18:11
Що питають у кандидатів на посаду голови НСЗУ: одна з претенденток опублікувала відео співбесіди
05 червня 2020, 15:51
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 червня 2020, 21:56
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »