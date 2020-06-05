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05 червня 2020, 09:44 16

Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 553 нових випадки захворювання

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05 червня 2020, 09:44 16
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За добу померли від інфекції 15 осіб, а 330 осіб одужали
pixabay.com
За добу померли від інфекції 15 осіб, а 330 осіб одужали

Кількість тих, що заразилися в Україні коронавірусом зросла до 25 963 осіб, за минулу добу зафіксовано 553 нових випадків інфекції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії в цілому померли 762 чоловік, із них 15 - за останню добу. Також 11 372 чоловік одужали, за останню добу - 330.

З 553 нових випадків - 30 дітей і 75 медпрацівників. Всього за час пандемії захворіли 1 859 дітей і 4 963 медпрацівника.

Серед хворих 58% становлять жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років - 35% і від 50 до 69 років - 37%.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в місті Київ - 82, Львівській області - 73 та Рівненській області - 57.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 1093 випадки;
  • Волинська область — 1008 випадків;
  • Дніпропетровська область — 960 випадків;
  • Донецька область — 195 випадків;
  • Житомирська область — 855 випадків;
  • Закарпатська область — 1280 випадків;
  • Запорізька область — 477 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1507 випадків;
  • Кіровоградська область — 538 випадків;
  • м.Київ — 3292 випадки;
  • Київська область — 1711 випадків;
  • Львівська область — 1988 випадків;
  • Луганська область — 51 випадок;
  • Миколаївська область — 307 випадків;
  • Одеська область — 970 випадків;
  • Полтавська область — 272 випадки;
  • Рівненська область — 1962 випадки;
  • Сумська область — 188 випадків;
  • Тернопільська область — 1233 випадки;
  • Харківська область — 1196 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 501 випадок;
  • Чернівецька область — 3519 випадків;
  • Черкаська область — 432 випадки;
  • Чернігівська область — 250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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