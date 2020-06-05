Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 553 нових випадки захворювання
Кількість тих, що заразилися в Україні коронавірусом зросла до 25 963 осіб, за минулу добу зафіксовано 553 нових випадків інфекції.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
За час пандемії в цілому померли 762 чоловік, із них 15 - за останню добу. Також 11 372 чоловік одужали, за останню добу - 330.
З 553 нових випадків - 30 дітей і 75 медпрацівників. Всього за час пандемії захворіли 1 859 дітей і 4 963 медпрацівника.
Серед хворих 58% становлять жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років - 35% і від 50 до 69 років - 37%.
Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в місті Київ - 82, Львівській області - 73 та Рівненській області - 57.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1093 випадки;
- Волинська область — 1008 випадків;
- Дніпропетровська область — 960 випадків;
- Донецька область — 195 випадків;
- Житомирська область — 855 випадків;
- Закарпатська область — 1280 випадків;
- Запорізька область — 477 випадків;
- Івано-Франківська область — 1507 випадків;
- Кіровоградська область — 538 випадків;
- м.Київ — 3292 випадки;
- Київська область — 1711 випадків;
- Львівська область — 1988 випадків;
- Луганська область — 51 випадок;
- Миколаївська область — 307 випадків;
- Одеська область — 970 випадків;
- Полтавська область — 272 випадки;
- Рівненська область — 1962 випадки;
- Сумська область — 188 випадків;
- Тернопільська область — 1233 випадки;
- Харківська область — 1196 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 501 випадок;
- Чернівецька область — 3519 випадків;
- Черкаська область — 432 випадки;
- Чернігівська область — 250 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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