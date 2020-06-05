Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 553 нових випадки захворювання

За добу померли від інфекції 15 осіб, а 330 осіб одужали

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За добу померли від інфекції 15 осіб, а 330 осіб одужали

Кількість тих, що заразилися в Україні коронавірусом зросла до 25 963 осіб, за минулу добу зафіксовано 553 нових випадків інфекції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії в цілому померли 762 чоловік, із них 15 - за останню добу. Також 11 372 чоловік одужали, за останню добу - 330.

З 553 нових випадків - 30 дітей і 75 медпрацівників. Всього за час пандемії захворіли 1 859 дітей і 4 963 медпрацівника.

Серед хворих 58% становлять жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років - 35% і від 50 до 69 років - 37%.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в місті Київ - 82, Львівській області - 73 та Рівненській області - 57.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1093 випадки;

Волинська область — 1008 випадків;

Дніпропетровська область — 960 випадків;

Донецька область — 195 випадків;

Житомирська область — 855 випадків;

Закарпатська область — 1280 випадків;

Запорізька область — 477 випадків;

Івано-Франківська область — 1507 випадків;

Кіровоградська область — 538 випадків;

м.Київ — 3292 випадки;

Київська область — 1711 випадків;

Львівська область — 1988 випадків;

Луганська область — 51 випадок;

Миколаївська область — 307 випадків;

Одеська область — 970 випадків;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1962 випадки;

Сумська область — 188 випадків;

Тернопільська область — 1233 випадки;

Харківська область — 1196 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 501 випадок;

Чернівецька область — 3519 випадків;

Черкаська область — 432 випадки;

Чернігівська область — 250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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